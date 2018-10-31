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فن

علي الحجار يبدأ التحضير لحفل الموسيقى العربية مع عماد الشاروني

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
شارك المايسترو عماد الشاروني عدة صور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها مع الفنان علي الحجار خلال جلساتهم التحضيرية لحفل مهرجان الموسيقى العربية.

وينتظر أن يبدأ علي الحجار خلال الأيام القليلة المُقبل، بروفات حفلته المرتقبة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 7 نوفمبر المُقبل ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. 

يلتقي علي الحجار، جمهوره في الأوبرا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عماد الشاروني، وينتظر أن يبدأ بروفات الحفل قبيل أيام من موعده المحدد. 

وينتظر أن يقدم علي الحجار خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة التي تألق فيها طوال مشواره الفني، التي يبرز من خلالها صوته الطربي الأصيل.
علي الحجار يبدأ التحضير لحفل الموسيقى العربية مع عماد الشاروني
علي الحجار يبدأ التحضير لحفل الموسيقى العربية مع عماد الشاروني
علي الحجار يبدأ التحضير لحفل الموسيقى العربية مع عماد الشاروني
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