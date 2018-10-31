شوبير يشكر أبوالعينين ويشيد بموقف صدى البلد في انتخابات الجبلاية.. فيديو

وجّه أحمد شوبير، الفائز أمس الثلاثاء، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، الشكر إلى محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، وإلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات وموقع "صدى البلد" الإخباري؛ عقب مساندته في انتخابات الجبلاية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لن ينساه طوال حياته.





وقال "شوبير" فى تصريحات لقناة "صدى البلد" عقب إعلان نتيجة فوزه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: "أشكر معتز البطاوي على دعمه لي فى انتخابات الجبلاية منذ أول يوم، وأشكر عمرو عبد الحق الزميل والأخ على المساندة والدعم، وأشكر موقف صدى البلد من الدعم الكامل لي فى الانتخابات".



