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رياضة

شوبير يشكر أبوالعينين ويشيد بموقف صدى البلد في انتخابات الجبلاية.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:25 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
محمد رشاد
وجّه أحمد شوبير، الفائز أمس الثلاثاء، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة، الشكر إلى محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، وإلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات وموقع "صدى البلد" الإخباري؛ عقب مساندته في انتخابات الجبلاية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف لن ينساه طوال حياته. 

وقال "شوبير" فى تصريحات لقناة "صدى البلد" عقب إعلان نتيجة فوزه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم: "أشكر معتز البطاوي على دعمه لي فى انتخابات الجبلاية منذ أول يوم، وأشكر عمرو عبد الحق الزميل والأخ على المساندة والدعم، وأشكر موقف صدى البلد من الدعم الكامل لي فى الانتخابات". 

وأضاف: "أتمنى أن أكون عند حُسن ظن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري، وسنبدأ فى تنفيذ البرنامج الانتخابي مباشرة، بالاتفاق مع هاني أبوريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء المجلس، والأهم هو عودة الهيبة إلى اتحاد الكرة وانتظام المسابقات ودفع المستحقات إلى الأندية، وعودة شكل دوري المناطق من جديد، وانتظام مسابقات الناشئين وفتح الملاعب المغلقة وعودة الجماهير إلى الملاعب فى جميع الدوريات وتنفيذ العدل على جميع الأندية".
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