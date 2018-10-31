ماجد سعد: ثقة الألمان في الرئيس جعلتهم ينفذون كل طلباته.. فيديو

قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن هناك ثقة من المسئولين الألمان في الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه ملتزم ومنضبط.





وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن نظرة ألمانيا إلى مصر تغيرت بشكل كبير، مؤكدًا أن كل كلمة تفوه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول خطاب له في برلين تم تنفيذها على أرض الواقع.



