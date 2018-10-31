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ماجد سعد: ثقة الألمان في الرئيس جعلتهم ينفذون كل طلباته.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 01:16 ص
الرئيس السيسي والمستشارة
الرئيس السيسي والمستشارة ميركل
هاني حسين
قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن هناك ثقة من المسئولين الألمان في الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه ملتزم ومنضبط.

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن نظرة ألمانيا إلى مصر تغيرت بشكل كبير، مؤكدًا أن كل كلمة تفوه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول خطاب له في برلين تم تنفيذها على أرض الواقع.

وتابع: "المصريون المتواجدون في ألمانيا يلقبون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الشريف"، مضيفا: "مصر تتمتع بمركز إقليمي ودولي لم نره من قبل". 
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