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رياضة

معتز البطاوي: أهنئ الجبلاية بوجود شوبير الداعم لكل أندية مصر.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:52 ص
معتز البطاوي
معتز البطاوي
محمد رشاد
هنّأ معتز البطاوي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، اتحاد كرة القدم المصري، بوجود أحمد شوبير، الفائز بعضوية المجلس خلال الانتخابات التكميلية التى جرت أمس الثلاثاء.

وقال "البطاوي" فى تصريحاته لقناة "صدى البلد": إن الانتخابات تمت بصورة مُشرّفة، ووجود العدد الكبير من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بحضور 210 أشخاص من أصل 222، هو حدث غير مسبوق.

وأضاف: "لا توجد أي طلبات لنادي سيراميكا كليوباترا غير دعم أحمد شوبير فى تنفيذ العدالة لجميع الأندية المتنافسة فى دوري القسم الثاني، كما أن شوبير إضافة لكل أندية مصر فى اتحاد الكرة".
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