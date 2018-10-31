معتز البطاوي: أهنئ الجبلاية بوجود شوبير الداعم لكل أندية مصر.. فيديو

هنّأ معتز البطاوي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، اتحاد كرة القدم المصري، بوجود أحمد شوبير، الفائز بعضوية المجلس خلال الانتخابات التكميلية التى جرت أمس الثلاثاء.





وقال "البطاوي" فى تصريحاته لقناة "صدى البلد": إن الانتخابات تمت بصورة مُشرّفة، ووجود العدد الكبير من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بحضور 210 أشخاص من أصل 222، هو حدث غير مسبوق.



