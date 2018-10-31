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أخبار العالم

نيويورك تايمز: الإسلاموفوبيا تشجع المسلمين على دخول حلبة السياسة في واشنطن

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:24 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف مقال رأي على صحيفة "نيويورك تايمز" أن ظاهرة الإسلاموفوبيا حفزت المسلمين في الولايات المتحدة على دخول الحلبة السياسية للدفاع عن مصالحهم.

وفي مقال تحت عنوان "المسلمون قادمون"، أوضح كاتب المقال أن بعض الأمريكيين الذين يدعمون حظر العمل وبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، وزيادة القيود على اللاجئين، لديهم رؤية أخرى، وهو أن جميع المسلمين في العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شخص، يكرهون أمريكا، على الرغم من أن الولايات المتحدة تضم ما يقرب من 3.5 مليون مسلم.

غير أن الأهم الآن، هو أن ما يقرب من 100 مسلم يأملون في الترشح في الانتخابات بمختلف أنواعها هذا العام، بالمقارنة بعشرة مسلمين فقط رشحوا أنفسهم في عام 2016.

يلفت المقال إلى أنه في يوليو الماضي أجرت وكالة "أسوشيتد برس" لقاءات مع مرشحين مسلمين بشأن هذا العدد القياسي من المرشحين هذا العام، وأكدوا خلال هذه اللقاءات أن التعصب الأعمى والكره تجاه الإسلام، لاسيما من قبل الرئيس ترامب، حفز الكثير من المسلمين لدخول الحلبة السياسية، حيث يتجهون الآن للتقدم بسياسات تعكس مباشرة إيمانهم وتخدم جميع الناخبين.
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