شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير

أجرت كاميرا موقع "صدى البلد"، جولة، في معمل ترميم الآثار الخشبية بمركز ترميم الآثار في المتحف المصري الكبير، حيث رصدت مجموعة من أخصائيي الترميم وهم يعملون على حماية وصيانة كنوز المتحف.





ومن أبرز القطع الأثرية الجاري ترميمها وصيانتها في المعمل مجموعة من الأسرة والعجلات الحربية للملك توت عنخ أمون،والتي نقلت علي عدة مرات إلي المتحف، وذلك من المتحف المصري بالتحرير.





وكشف د. طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير، أنه من ضمن تلك القطع سرير جنائزي من أهم الآسرة الخاصة بالملك توت عنخ أمون، لانه يمثل شكل بقرة سماوية قد عرفت سابقا باسم "محت ورت" والتي تعني الفيضان العظيم. وكانت تلك البقرة هي التي تحمي الاله رع عندما كان يعيش علي الأرض في عصر الآله.



