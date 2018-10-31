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ثقافة

شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
أجرت كاميرا موقع "صدى البلد"، جولة، في معمل ترميم الآثار الخشبية بمركز ترميم الآثار في المتحف المصري الكبير، حيث رصدت مجموعة من أخصائيي الترميم وهم يعملون على حماية وصيانة كنوز المتحف.

ومن أبرز القطع الأثرية الجاري ترميمها وصيانتها في المعمل مجموعة من الأسرة والعجلات الحربية للملك توت عنخ أمون،والتي نقلت علي عدة مرات إلي المتحف، وذلك من المتحف المصري بالتحرير.

وكشف د. طارق توفيق المشرف العام علي المتحف المصري الكبير، أنه من ضمن تلك القطع سرير جنائزي من أهم الآسرة الخاصة بالملك توت عنخ أمون، لانه يمثل شكل بقرة سماوية قد عرفت سابقا باسم "محت ورت" والتي تعني الفيضان العظيم. وكانت تلك البقرة هي التي تحمي الاله رع عندما كان يعيش علي الأرض في عصر الآله. 

كما يصور السرير نقوش للملك توت بعد وفاته بالإله الأكبر او ابن الإله الذى تحمله البقرة "محت ورت"، ويعلو رأس البقرة علي جانبي السرير قرنان يتوسطهما قرص الشمس وعيون البقرة بها دموع سوداء وجسدها مغطي بالنجوم السوداء التي ترمز إلي أرض مصر والمعروفة بالأرض الخصبة السوداء.
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
شاهد.. 20 صورة لترميم الأسرة والعجلات الحربية لتوت عنخ أمون بالمتحف الكبير
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