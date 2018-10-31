شاهد.. ماريتا الحلاني تنشر صورة من طفولتها

شاركت الفنان اللبنانية ماريتا الحلاني صورة له عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها في سن الطفولة، إذ لم يتجاوز سنها الـ6 سنوات في هذه الصورة.



وكانت ماريتا الحلاني قد طرحت ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم "ماريتا" في أغسطس الماضي، وأطلقته حصريًا عبر تطبيق أنغامي، بالتزامن مع طرح الـ CD للجمهور في الأسواق.



ويضم الألبوم 10 أغان وهى: "إلى وملكك، آخر مرة، أنا، متلخبطة، منو معقد، العمر واحد، هي وهاذي، خايفة أنام، ناسيني، تلاقينا"، حيث تعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

