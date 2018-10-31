الدنمارك تتهم المخابرات الإيرانية بمحاولة تنفيذ عملية اغتيال على أراضيها

كشفت الدنمارك عن أسباب استدعائها لسفير إيران، أمس، موضحة في بيان أنها تشتبه في أن وكالة مخابرات إيرانية حاولت تنفيذ عملية اغتيال لمعارض من عرب إيران على أراضيها.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن هذه المؤامرة، دفعت الدنمارك إلى دعوة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.





وكانت الشرطة السويدية قد أعلنت أن مواطنا نرويجيا له جذور إيرانية اعتقل 21 أكتوبر الجاري، في السويد، كان يشارك في مؤامرة لاغتيال معارض إيراني، وتم تسليم هذا المعتقل إلى الدنمارك.



