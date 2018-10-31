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رياضة

حارس يد الزمالك: التخطيط الجيد سبب فوزنا ببطولة أفريقيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:36 ص
هشام السبكي
هشام السبكي
محمد رشاد
أكد هشام السبكي، حارس فريق كرة اليد بنادي الزمالك، أن اللاعبين واجهوا ظروفا صعبة للغاية، قبل خوض البطولة الأفريقية التى حصدها لاعبو الفريق الأبيض على حساب الأهلي. 

وقال هشام في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : "لم نخض مباريات كافية، لعبنا فقط 3 مباريات فى الدوري ثم توجهنا إلى معسكر تونس.

وتابع: "واجهنا ظروفا صعبة للغاية، ولكن كنا جميعا على قلب رجل واحد، واستطعنا التغلب على كل المشاكل التي واجهتنا، درسنا الأهلي جيدا عن طريق الفيديوهات، واستطعنا تحديد أدوارنا الدفاعية والهجومية".
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