أحمد جلال: التأهل لنهائي أفريقيا مضمون دائما مع فريق اليد

أكد أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك ، على أن صعود فريق كرة اليد الى النهائي الافريقي مضمون كل موسم مع مجموعة اللاعبين الذين يمتلكهم النادي.





وقال أحمد جلال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أهنئ الجماهير والمجلس واللاعبين، لقد حققوا تاريخا ونتمنى أن يستمروا مع الفريق".





متابعًا "أجيال كرة اليد في نادي الزمالك جعلونا نعتاد على التتويج بالبطولات، نشعر بالاطمئنان لوصولنا إلى نهائي البطولة على أقل تقدير بأقل مستوى للفريق".



