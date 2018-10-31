وكيل إسكان المنوفية يؤكد على ضرورة تسليم انشاءات المحافظة في مواعيدها

عقد اللواء أركان حرب محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية، اجتماعا مع مهندسي مديرية الإسكان لمتابعة المشروعات الجار تنفيذها بالمحافظة.



وتم خلال الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لعملية ترميم ورفع كفاءة مستشفي منوف العام وعملية تركيب مولد كهربائي بمستشفي بركة السبع.



وشدد وكيل الوزارة علي المهندسين بالتنبيه علي الشركات المنفذة بتلافي الملاحظات وانهاء الأعمال في المواعيد المحددة وذلك حرصا علي راحة المرضي ونظرا لحاجة المستشفيات لهذه الأعمال.



كما وجه سليمان بضرورة الانتهاء من مبني موزع الكهرباء بالسادات حتي يمكن توصيل التيار الكهربائي لعمارات الإسكان الاجتماعي بالسادات واستكمال البنية التحتية من صرف صحي ومياه للعمارات وذلك لتسليم المواطنين الوحدات الصحية المخصصة لهم.



كما استعرض مع المهندسين عملية انشاء مبني مديرية التموين بشبين الكوم حيث تم الانتهاء من أعمال المباني للمبني كاملا وجار عمل التشطيبات النهائية وجار الانتهاء من أعمال الكهرباء والمصاعد .