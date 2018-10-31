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حجازي: ألمانيا نفذت خطة إصلاح قوية بعد أن كان اقتصادها مريضا.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:30 ص
محمد حجازي
محمد حجازي
هاني حسين
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا في غاية الأهمية؛ لأنها تجمع بين دولتين هما الأهم في محيطهما الإقليمي، موضحا أن مصر لها دور وتأثير كبير في المنطقة والقارة الأفريقية، وألمانيا تعتبر عصب الاقتصاد الأوروبي.

وأضاف "حجازي" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن ألمانيا تأخرت عن الدخول في أفريقيا بسبب التحديات التي واجهتها وعلى رأسها الإندماج بين الألمانيتين، وكانت تعاني من عبء اقتصادي يطلق عليه اقتصاد أوروبا المريض إلى أن تبنت برنامج إصلاح اقتصادي قوي.

وأشار إلى أن ألمانيا انشغلت اقتصاديا عن أفريقيا، ولكنها عادت للتفكير بكل قوة للدخول في القارة السمراء بقدرات اقتصادية أوسع تستهدف الاستثمار.
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