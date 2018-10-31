قائد أفريكوم يزور سرت الليبية لمناقشة هجوم داعش

زار قائد القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، توماس والدهاوسر، مدينة سرت الليبية لمناقشة الهجوم الأخير الذي شنه تنظيم داعش في منطقة الفقهاء بجنوب ليبيا.



وبحسب بوابة "الوسط" الليبية، فإن والد هاوسر بحث أمس، الثلاثاء مع آمر قوة حماية وتأمين سرت، العميد النعاس عبد الله النعاس، وعميد بلدية سرت، مختار المعداني، الأوضاع الأمنية بالمدينة.



ونقل الموقع عن مصدر أن اللقاء تناول بحث التطورات الأمنية وملف الجماعات الإرهابية وعناصرها الفارة والمتمركزة بجنوب سرت خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي تبناه داعش بمنطقة الفقهاء، الذي استهدف مركز شرطة المدينة ببلدية الجفرة وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وخطف 10 آخرين.



وكانت قوات أفريكوم قد نفذت العديد من عمليات القصف الجوي في مناطق مختلفة في ليبيا لاستهداف عناصر لتنظيم داعش، كما شاركت جويا في تحرير سرت من التنظيم الإرهابي في نهاية 2016.





