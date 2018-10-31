غداً.. وزيرة الثقافة تطلق فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ27

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، مساء غد، الخميس، الأول من نوفمبر، فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة شادية، والمُهداة للراحل ميشيل المصري، وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن.





وتنطلق الفعاليات الفنية في السادسة مساء، من ساحه الاوبرا، بفقرات فنية لفصلي كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب الذي يشرف عليه الفنان عبد الوهاب السيد؛ بمجموعة من أغاني التراث الموسيقي وتتوالى بعدها عروض يوميا لفصول العود والقانون والإيقاع والجيتار والسوزوكي وذوي القدرات الخاصة.





وفي السابعه مساء يفتتح معرضان لفنون الخط العربي: الأول تحت عنوان "موسيقى الخط العربي" بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، ويضم مجموعة لوحات فنية من إبداعات الفنان محمد البغدادي، والثاني بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية بعنوان "تجليات" لأعمال جماعية.





ثم ينتقل الحضور الي المسرح الكبير في الثامنة مساء وتستهل مراسم حفل الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي عن الفنانه الراحلة شادية بعدها كلمات يلقيها كل من وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا و الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر ، يلي ذلك تسليم دروع التكريم وشهادات التقدير الي 18 من الشخصيات المبدعة الذين أسهموا بدورهم في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، وهم كل من: الفنانة الراحلة شادية (مصر)، والموسيقار الراحل ميشيل المصري (مصر)، وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن (مصر)، والموسيقار الرحل حليم الرومي (لبنان)، والملحن الراحل رياض الهمشري (مصر)، وعازف الكمان الراحل حازم سليم (مصر)، والفنان محـــمد البغـــدادي (مصر)، وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست (مصر)، والمهندس بدر الزقازيقي (مصر)، والمطربة نوال ظاهر حبيب الزيد (الكويت)، وعازف الناي الدكتور قدري سرور (مصر)، والموسيقار عماد الشاروني (مصر)، والدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق)، والموسيقار حلمي أمين (مصر)، والمطرب سمير الإسكندراني (مصر)، والفنان صلاح عرام (مصر)، والمطربة لطيفة (تونس)، والموسيقار عبد الرب إدريس (السعودية).





وعقب ذلك؛ يبدأ الاحتفال الفني الذي يشارك فيه نخبه من نجوم الغناء والموسيقي بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو سليم سحاب بموسيقي عائلة الحج متولي ويشدو محمد ثروت بأغنية مين اللي ميحبش فاطمه ويغني محمد الحلو تتر مسلسل ليالي الحلمية ثم يهدي كل من الفنان حسن شرارة والدكتور رضا رجب مقطوعة لروح عازف الكمان الراحل سعد محمد حسن.





ويحتفي عازف العود ممدوح الجبالي بالراحلة شاديه بعزف موسيقي علي عش الحب ويعزف ماجد سرور علي القانون لحن الوفا وتغني ايمان عبد الغني أمي واقوي من الزمان والطفلة وفاء عماد يا حبيبتي يا مصر.





ويختتم حفل الافتتاح بأغنية شادية والتي أُعدت خصيصًا للمهرجان كلمات الشاعر هاني عبدالكريم، وألحان محمد رحيم، ويشدو بها نجوم الأوبرا "إيمان عبدالغني، وحنان عصام، ونهى حافظ".





على صعيد آخر، تنطلق فعاليات المهرجان على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية تزامنًا مع حفل الافتتاح على المسرح الكبير؛ حيث يتضمن الحفل فاصلين بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو "إبراهيم الموجي": الأول يشدو خلاله نجوم الأوبرا "محمد حسن، ووليد حيدر، وريم كمال" بمجموعة متنوعة من أعمال الموسيقى العربية.. أما الفاصل الثاني فيحييه أمير الغناء العربي هاني شاكر، ويقدم خلاله باقة متنوعة من أشهر أعماله التي قدمها طيلة مشواره الفني، بالإضافة لباقةٍ من أحدث أعماله الفنية .





ويقام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الفترة من ١ إلى ١٢ نوفمبر على ٧ مسارح، هى: (الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، الإسكندرية، دمنهور، ولأول مرة بالمركز الثقافي بطنطا)، ويضم ٤٣ حفلا فنيا، يحييها ٧٤ فنانا من ٨ دول عربية، هي "مصر - تونس - السعوديه - البحرين - الاردن - الكويت - لبنان - العراق"، فيما تعقد جلسات المؤتمر، خلال الفترة من ٣ إلى ٦ نوفمبر.



