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رياضة

البريميرليج: مباراة ليستر سيتي وكارديف في موعدها

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" عدم تأجيل مباراة ليستر سيتي أمام كارديف سيتي بالدوري الإنجليزي، والمقرر لها يوم السبت المقبل، رغم الظروف التي يمر بها النادي عقب وفاة مالكه.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية تأجيل المباراة في ظل الظروف التي يمر بها ليستر سيتي عقب وفاة مالكه فيتشاي سريفادانابرابا في حادث سقوط مروحيته يوم السبت الماضي.

وكان الاتحاد الإنجليزي أعلن - في وقت سابق - تأجيل لقاء ليستر وساوثامبتون الذي كان من المقرر إقامته اليوم في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بسبب وفاة مالك "الثعالب".

وسيحل ليستر سيتي ضيفا على كارديف في إطار الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي، ويحتل فريق "الثعالب" المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.
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