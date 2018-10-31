جامعة هارفارد تقرر تكريم الناشطة الباكستانية ملالا يوسف

قررت جامعة جامعة هارفارد الأمريكية تكريم الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لدعمها تعليم الفتيات.





وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الثلاثاء، أن كلية كينيدي التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية أعلنت أن ملالا ستُمنح "جائزة جلايتس لعام 2018" وذلك خلال حفل من المقرر له أن يُعقد يوم 6 ديسمبر المقبل.





ونقلت القناة عن مسؤولين في جامعة هارفارد القول: إن قصة ملالا يوسف زاي ألهمت جيلًا من الشباب لتتبع خطواتها".



