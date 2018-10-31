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أخبار العالم

جامعة هارفارد تقرر تكريم الناشطة الباكستانية ملالا يوسف

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:44 ص
صدى البلد
أ ش أ
قررت جامعة جامعة هارفارد الأمريكية تكريم الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لدعمها تعليم الفتيات.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الثلاثاء، أن كلية كينيدي التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية أعلنت أن ملالا ستُمنح "جائزة جلايتس لعام 2018" وذلك خلال حفل من المقرر له أن يُعقد يوم 6 ديسمبر المقبل.

ونقلت القناة عن مسؤولين في جامعة هارفارد القول: إن قصة ملالا يوسف زاي ألهمت جيلًا من الشباب لتتبع خطواتها".

يُذكر أن ملالا، البالغة من العمر 20 عامًا والطالبة حاليًا بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، كانت قد أصيبت بطلق ناري في الرأس من قبل حركة "طالبان" عام 2012؛ بسبب نضالها من أجل حقوق الفتيات في التعليم.
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