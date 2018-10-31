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محمد حجازي: توطين الصناعات الألمانية في مصر يحدث طفرة لديها.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:03 ص
محمد حجازي
محمد حجازي
هاني حسين
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر مهمة لتحقيق أمن واستقرار أوروبا وألمانيا، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد في كافة أحاديثه خلال المحافل الدولية، بأمور، وينفذها في العام الذي يليه.

وأضاف "حجازي" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا: "كل المسؤولين الألمان كانوا منصتين إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا؛ نظرا لأهمية مصر لهم، واعتبارهم أنها دولة مستقرة وآمنة".

وأشار إلى أنه في حال توطين الصناعات الألمانية في مصر؛ ستبدأ الصناعات المصرية في الانطلاق على مستوى الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن العلاقة بين البلدين ترتقي إلى الشراكة الاستراتيجية، ومصر تواجه الإرهاب عسكريا نيابة عن أوروبا والعالم أجمع، وتعتبر الظهير الجنوبي لأوروبا".
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