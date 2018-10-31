محمد حجازي: توطين الصناعات الألمانية في مصر يحدث طفرة لديها.. فيديو

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر مهمة لتحقيق أمن واستقرار أوروبا وألمانيا، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد في كافة أحاديثه خلال المحافل الدولية، بأمور، وينفذها في العام الذي يليه.





وأضاف "حجازي" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي"، قائلا: "كل المسؤولين الألمان كانوا منصتين إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في ألمانيا؛ نظرا لأهمية مصر لهم، واعتبارهم أنها دولة مستقرة وآمنة".



