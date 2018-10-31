ترامب يعزون في ضحايا المعبد اليهودي ببيتسبرج

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى مدينة بيتسبرج، الثلاثاء، لتقديم تعازيه في مقتل 11 يهودياً بالرصاص في معبد، على الرغم من انتقادات الكثيرين بأنه ليس مرحبا به في هذا العزاء.





ويرى الكثير من معارضي ترامب أنه خلق مناخًا سياسيًا مسممًا يتسامح مع أعمال العنف في الولايات المتحدة.





ووفق وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن الرئيس ترامب ينوي أيضا زيارة ضباط الشرطة وغيرهم من الجرحى في المستشفى، بعد الهجوم الذي وقع السبت الماضي ونفذه مسلح مُعادٍ للسامية في معبد تري أوف لايف في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا.





وشارك أعضاء في الطائفة اليهودية في المدينة في مسيرة احتجاج ضد ترامب مع وصوله للمدينة.



