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الملح.. 3 نصائح اتبعوها لتجنب تراكم حصوات الكلى

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:34 ص
حصوات الكلى
حصوات الكلى
آية التيجي
تعرف حصى الكلى، بأنها الترسبات المعدنية الصلبة الصغيرة التي تتشكل داخل الكلية، وتتكون هذه الحصى من الأملاح والأحماض المعدنية؛ وهو أمر يمكن أن يؤثر على كفاءة عمل الكلى بالشكل السليم.

وقالت الدكتورة فريدة الصاوي أخصائية التغذية وعلاج السمنة والنحافة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن حصوات الكلى يمكن أن تتسبب في ألم وأضرار جسيمة للجسم، إلا أن هناك بعض النصائح الهامة التي يمكن أن تجنبك الإصابة بتراكم حصوات الكلى، وتشمل:

1- الملح:
الإفراط في تناول الملح، أو السكريات في الطعام؛ يمكن أن يزيد من تراكم الحصوات على الكلى.

2- الأدوية:
تناول بعض الادوية مثل "المدرة للبول" منها، قد يساعد في تكوين الحصوات على الكلى.

3- قلة شرب الماء:
قلة شرب الماء والسوائل الكافية للجسم، يمكن أن يساعد في تكوين حصوات الكلى لذلك يجب على كل إنسان أن يشرب بأقل تقدير 8 أكواب من السوائل على أن يكون الماء الصافي أكثرها.
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الملح.. 3 نصائح اتبعوها لتجنب تراكم حصوات الكلى

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