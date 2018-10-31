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محافظات

ضبط 705 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام متنوعة في أسوان

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:09 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
نفذت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 705 أحكام، شملت " 125 حبس جزئي، و14 مستأنفا، و 357 غرامات، و206 مخالفات، و3 أحكام سرقة تيار كهربائي".

تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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