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محافظات

الجمعة.. قطع المياه عن وسط مدينة الأقصر لمدة 12 ساعة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 05:46 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيتم قطع المياه عن وسط المدينة؛ ابتداء من الساعة 8 مساء بعد غد، الجمعة "٢ نوفمبر" وحتى 8 من صباح اليوم التالي، "السبت".

وأوضحت أنها ستجري خلال تلك الفترة، أعمال الربط رقم ١ لخطوط المياه الجديدة بقطر ٥٠٠ مم و ٦٠٠ مم في شارع خالد بن الوليد، وذلك ضمن مشروع تحسين المرافق بالأقصر.

واهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه لسد العجز خلال الفترة المعلن عنها، وسرعة الإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥ أو ٠١١٤٧٩٩٩٧٥٢ أو رقم ٠٩٥٢٢٨٢٤٠٦ ؛ فى حال وجود أى طارئ.
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