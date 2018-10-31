المتحف المصري يفتتح المعرض المؤقت الألوان في مصر القديمة.. غدا

ينظم المتحف المصري بالتحرير المعرض المؤقت الجديد "الألوان في مصر القديمة"، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء غد، الخميس.





وكشفت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف أن المعرض يهدف لإلقاء الضوء على تطور استخدام الألوان عبر العصور المصرية القديمة، من عصر ما قبل التاريخ حتى اليوناني الروماني، من خلال قطع ملونة رائعة الجمال من الفن المصري القديم، وعرض للألوان المصرية القديمة والأدوات التى استخدمها الفنانون.



