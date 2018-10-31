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أخبار العالم

الأمم المتحدة تختار النرويجي جير بيدرسن بديلا لدي ميستورا كمبعوث خاص في سوريا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:32 ص
صدى البلد
حسن محرم

اختار الأمين العام للأمم المتحدة، مبعوثا جديدا خاصا لسوريا، بديلا عن ستيفان دي ميستورا، الذي سيتنحى عن منصبه لأسباب عائلية في نهاية نوفمبر المقبل.

ونقلت "أيه بي سي نيوز" عن خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إلى مجلس الأمن أن الدبلوماسي النرويجي، جير بيدرسن، سيكون مبعوث الأمم المتحدة الجديدة في سوريا.

وكشف دبلوماسيون للقناة أن جير، الذي يعمل كسفير للنرويج في الصين، حصل على موافقة غير رسمية من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن، بشأن توليه هذه المهمة.

كما أكد جوتيرس أن اختيار بيدرسن يأتي بعد تشاورات عقدت على نطاق واسع، بما في ذلك مع الحكومة السورية، مشيرا إلى ان بيدرسن سيدعم الأطراف السورية من خلال التوصل إلى حل سياسي شامل ويعتد به يلبي التطلعات الديمقراطية للشعب السوري.


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