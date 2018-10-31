نقيب الفلاحين بكفر الشيخ يطالب الحكومة بتطبيق الزراعة التعاقدية

طالب علي رجب نصار، نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، الحكومة، بالالتزام الكامل وتفعيل سياسة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أنها تحقق هامش ربح للفلاح، وتساهم في ضبط الأسواق بالنسبة للمواطنين والمستهلكين.





وقال "نصار"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تطبيق الحكومة للزراعة التعاقدية، يمنع تلاعب التجار والمحتكرين في المحاصيل الزراعية المختلفة، لافتًا إلى أن أزمة البطاطس الأخيرة في الأسواق المصرية، خير دليل وشاهد على ذلك.



