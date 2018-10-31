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محافظات

نقيب الفلاحين بكفر الشيخ يطالب الحكومة بتطبيق الزراعة التعاقدية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:27 ص
صدى البلد
محمود زيدان
طالب علي رجب نصار، نقيب الفلاحين بمحافظة كفر الشيخ، الحكومة، بالالتزام الكامل وتفعيل سياسة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أنها تحقق هامش ربح للفلاح، وتساهم في ضبط الأسواق بالنسبة للمواطنين والمستهلكين.

وقال "نصار"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تطبيق الحكومة للزراعة التعاقدية، يمنع تلاعب التجار والمحتكرين في المحاصيل الزراعية المختلفة، لافتًا إلى أن أزمة البطاطس الأخيرة في الأسواق المصرية، خير دليل وشاهد على ذلك.

وناشد نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، وزارة الزراعة، بحل جذري لأزمة تسويق القطن، وخاصة القطن التجاري، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تهتم سوى بالقطن "الإكثار" وتركت الفلاحين فريسة لتجار وشركات توريد الأقطان.
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