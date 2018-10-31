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محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن الموعد الجديد للاحتفال بالعيد القومي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:03 ص
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن احتفال المحافظة بالعيد القومي، في مدينة البرلس، يوم 14 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الاحتفال يقتصر على اصطفاف الجنود والقوات البحرية وموسيقاها، ووضع إكليل الزهور.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه سيتم تدشين 2 لانش، وتسليمهما لشرطة المسطحات، بتكلفة 4 ملايين جنيه؛ وذلك لمطاردة ومكافحة جميع حالات التعدي على مدار 24 ساعة، حيث سيتم إشراكهما في الاحتفال بالعيد القومي.

وتحتفل محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي، في الرابع من نوفمبر من كل عام، إلا أنه تقرّر تأجيله هذا العام ليكون في الرابع عشر من نوفمبر؛ بسبب انطلاق منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
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