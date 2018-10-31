محافظ كفر الشيخ يعلن الموعد الجديد للاحتفال بالعيد القومي

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن احتفال المحافظة بالعيد القومي، في مدينة البرلس، يوم 14 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الاحتفال يقتصر على اصطفاف الجنود والقوات البحرية وموسيقاها، ووضع إكليل الزهور.





وقال محافظ كفر الشيخ إنه سيتم تدشين 2 لانش، وتسليمهما لشرطة المسطحات، بتكلفة 4 ملايين جنيه؛ وذلك لمطاردة ومكافحة جميع حالات التعدي على مدار 24 ساعة، حيث سيتم إشراكهما في الاحتفال بالعيد القومي.



