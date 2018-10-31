عالم روسي طعن زميله بسكين.. والسبب: حرق خاتمة الكتب التي يقرأها

ربما كَشْف أو ما يُطلق عليه "حرْق" نهايات الأفلام أو الكتب أكثر إيلاما للبعض، وقد يتسبب في عواقب وخيمة لهم؛ وهو ما حدث لعالم في مركز بحثي روسي في قارة أنتاركتيكا، والذي طعن حتى الموت لهذا السبب.





وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عالما يدعى سيرجي سافيتسكي، طعن زميله أوليج بلوجوزوف بسكين المطبخ، لأنه كان يخبره بنهايات الكتب التي يقرأها قبل أن يصل إليها، وذلك خلال عملهما في محطة بحثية في أنتاركتيكا.





وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العالم الذي يبلغ من العمر 55 عاما يواجه تهما بمحاولة قتل زميله "52 عاما" بالطعن؛ لأنه "سئم من هذا الرجل الذي يخبره بنهايات الكتب".





ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يتم توجيه تهمة محاولة قتل شخص على قارة أنتاركتيكا.





وبحسب الصحيفة فإن الشخصين قضيا معا 4 سنوات صعبة في محطة بلينج شوسن لي جزيرة كينج جورج، في الجزء الجنوبي من أنتاركتيكا.





ويتحرى المحققون الروس الأحداث منذ أن تحول الشخصين إلى قراء نهمين في محاولة منهم لتمرير الوقت في هذه المنشأة البعيدة.



