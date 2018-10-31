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أخبار العالم

اتفاق بين بنجلاديش وميانمار لبدء إعادة اللاجئين الروهينجا منتصف نوفمبر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:11 ص
صدى البلد
حسن محرم
توصلت بنجلاديش وميانمار إلى اتفاق، يقضي بإعادة مئات الآلاف من الروهينجا المسلمين إلى بلادهم، ميانمار، بحلول منتصف نوفمبر المقبل.

وكان مئات الآلاف من الروهينجا، قد فروا؛ بعد عمليات قتل وتعذيب واغتصاب، نفذها الجيش في ميانمار ومتشددون بوذيون.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن أكثر من 700 آلف لاجئ من الروهينجا عبروا إلى بنجلاديش تاركين غرب ميانمار التي يغلب البوذيون سكانها، منذ أغسطس من العام الماضي.

وقال وزير خارجية بنجلادش "شهيد الحق" للصحفيين في داكا بعد اجتماع مع وفد من ميانمار بقيادة مسئول كبير في وزارة خارجيتها يدعى مينت ثو "نتطلع لبدء الترحيل بمنتصف نوفمبر".

وأثنى مينت ثو على ما وصفها بـ"نتائج ملموسة للغاية بخصوص بدء الترحيل"، مضيفا: "وضعنا عددا من الإجراءات؛ للتأكد من أن العائدين سيحصلون على بيئة آمنة".

وتقول جماعات حقوقية إن الأوضاع في شمال ولاية راخين التي ينحدر منها معظم اللاجئين لا تزال غير ملائمة لإعادتهم.
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