دويتشه فيله: المصالح المشتركة أساس العلاقات المصرية الألمانية

ذكرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، أن العلاقات المصرية الألمانية قائمة أولا وأخيرا على "المصالح"، مشيرة إلى أن التصريحات الرسمية في ألمانيا تركز على أهمية مصر ودورها الإقليمي.





وتابعت القناة الألمانية بالقول أنه على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألمانية، يمكن قراءة أن "ألمانيا ومصر يجمعهما منذ وقت طويل علاقات وطيدة ومتشعبة"، مؤكدة أن "ألمانيا لا تزال تسعى إلى دعم بناء دولة عصرية وديمقراطية في مصر".





وأضافت أن موقع الوزارة قال/ إن "الحكومة الفيدرالية الألمانية تتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان كـ "جزء من سياسة استقرار ناشئة في مصر"، حتى تصريحات الرئيس الألماني جميعها، أكدت بوضوح دور القاهرة الإقليمي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والأهم من ذلك دورها في ملف الهجرة غير الشرعية.





وأشارت القناة إلى أن الزيارة التي أجرتها أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، إلى القاهرة في 2017، وضعت حجر أساس لتعاون مشترك وطيد بين الجانبين بخصوص ملف الهجرة، إذا جاءت عقب توقيع تركيا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة، في محاولة من ميركل للبحث عن شركاء جدد، على نفس الغرار.



