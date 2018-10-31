خبير ألماني: الغرب لديه رغبة في عودة مصر لدورها الرائد بالمنطقة

علق رئيس تحرير مجلة "زينت" الألمانية، المختصة بالشرق الأوسط، دانييل جيرلاخ، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين، بأن هناك الآن رغبة لدى الغرب في عودة مصر إلى دورها الرائد بالمنطقة.





وأوضح جيرلاخ في تصريحات لقناة "دويتشه فيله" الألمانية أن القاهرة باتت تلعب دورا محوريا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فهي تشكل طريق هجرة بالنسبة لدول شرق ووسط شرق إفريقيا.





وفيما يتعلق بالشأن الإقليمي، يشرح الخبير بالشأن الشرق أوسطي:" في السابق كانت مصر شريكا يعوّل عليه، فحين كانت الدول الأوروبية تواجه مشكلة في الشرق الأوسط، فإنهم كانوا يتوجهوا للمصريين. وهؤلاء كانوا يتعاملون دبلوماسيا مع الوضع من منطق دولة كبرى. لكن، اليوم، الأمر اختلف، لأن مصر باتت منشغلة بنفسها وأصبحت في وضع لا يسمح لها بإيجاد الحلول".



