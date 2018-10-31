إندونيسيا تعثر على الطائرة المنكوبة بعد يومين من البحث

بعد أقل من يومين على الحادث المأساوي، أعلن قائد الجيش الإندونيسي، اليوم الأربعاء، أنه يعتقد أن فريق البحث والإنقاذ عثر على جزء من جسم الطائرة التابعة لشركة ليون إير، التي تحطمت في البحر وعلى متنها 189 شخصا.



وقال هادي تجاهجانتو لتلفزيون وان "نعتقد بشدة أننا عثرنا على جزء من جسم الطائرة جيه.تي610".



واضاف هاريو ساتميكو، نائب رئيس هيئة سلامة النقل لـ"رويترز": "مساء أمس رصد الفريق صوت إشارة في موقع على عمق 35 مترا".



وتحطمت الطائرة "البوينغ 737"، الاثنين، بعد 13 دقيقة من إقلاعها في اتجاه جزيرة شمالي العاصمة جاكرتا.



وفيما لم يتم التأكد من سبب الحادث بعد؛ أعلن الخبير في شؤون الطيران المدني، جون نانسي، أنه لا يستبعد أن يكون تحطم الطائرة متعمدا، مؤكدا أن هذه الفرضية "غير مستبعدة" في تفسير الكارثة المفاجئة.



ويرى الخبير جون نانسي، أن تحطم طائرة من هذا الطراز، حادث غير معتاد، ولذلك فإنه من الوارد أن يكون "تفجير انتحاري" قد تسبب بالمأساة.



وأوضح أن طائرة "بوينج 737" لا تسقط فجأة من السماء، حتى وإن كانت قديمة، وبالتالي، فإن الفرضيات محدودة جدا، فإما أن يكون الأمر قنبلة أو خلل كبير على نحو مباغت.