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محافظات

الأوقاف: دعم الحالات الأولى بالرعاية في الوادي الجديد بـ 2000 كيلو لحوم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:52 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أكد الدكتور محمد بخيت، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد أن الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام، وصلت مساء الثلاثاء إلى المحافظة؛ وذلك بجهود المحافظ، اللواء محمد الزملوط، وقيادات الوزارة.

وأوضح أنه سيتم توزيع تلك اللحوم على مستحقيها من الفئات الأولى بالرعاية خلال الساعات القليلة المقبلة بمراكز المحافظة الـ5، من خلال إدارات الأوقاف الـ12 بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن هذه اللحوم مذبوحة وفقا للشريعة الإسلامية بالمجازر الحكومية، وأنه قام بالاطمئنان عليها بنفسه؛ للتأكد من جودتها وسلامتها، لافتًا إلى أن مديرية الأوقاف لديها قاعدة بيانات بأسماء المستحقين من الحالات الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة.

وأشار إلى أن الكمية التي وصلت اليوم تبلغ ألفي كيلو جرام من اللحوم، وبذلك يكون قد وصل المحافظة 10 أطنان من اللحوم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري.

ووجه "بخيت" اللجنة القائمة على توزيع تلك اللحوم، بأنه لابد من مراعاة الحالات المستحقة، وتوزيع تلك اللحوم بصورة طيبة بدون أي حرج لهم.
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