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أخبار البلد

شعراوي: 24 وحدة لحقوق الإنسان بالمحافظات لتفعيل منظومة الشكاوى

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:30 ص
صدى البلد
إيمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من إنشاء 24 وحدة لحقوق الإنسان في المحافظات، مشيرا إلى أنه سيجري استكمال إنشاء الوحدات في الثلاث محافظات المتبقية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لتفعيل منظومة الشكاوى، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وقال الوزير في تصريحات ل "صدي البلد "، أن تلك الوحدات تختص ببحث الشكاوي وتقديم جميع الخدمات الإنسانية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات ، كما تعد كل وحدة، خطة؛ لتعزيز حقوق الإنسان بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ التوصيات في هذا الشأن، ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن تلك الخطوة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كلف بها رئيس مجلس الوزراء وحكومته.
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