مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 في هجوم انتحاري على أكبر سجون أفغانستان

قال مسؤولون، إن انتحاريا فجر نفسه قرب بوابة أكبر سجن في أفغانستان، اليوم الأربعاء؛ فقتل 7 أشخاص على الأقل، وأصاب 5 آخرين، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفغانية ، نجيب دانيش، أن المهاجم فجر عبوته الناسفة قرب مركبة تحمل موظفين من سجن بولي شارخي في العاصمة كابول.



وذكر مسؤول حكومي آخر، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم قرب بوابة السجن على المشارف الشرقية للعاصمة، بينما أصيب ثلاثة آخرون، بحسب وكالة رويترز للأنباء.