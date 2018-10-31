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أخبار العالم

مقتل 7 أشخاص وإصابة 5 في هجوم انتحاري على أكبر سجون أفغانستان

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:27 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال مسؤولون، إن انتحاريا فجر نفسه قرب بوابة أكبر سجن في أفغانستان، اليوم الأربعاء؛ فقتل 7 أشخاص على الأقل، وأصاب 5 آخرين، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفغانية ، نجيب دانيش، أن المهاجم فجر عبوته الناسفة قرب مركبة تحمل موظفين من سجن بولي شارخي في العاصمة كابول.

وذكر مسؤول حكومي آخر، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم قرب بوابة السجن على المشارف الشرقية للعاصمة، بينما أصيب ثلاثة آخرون، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
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