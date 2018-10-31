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أخبار العالم

المحكمة العليا في المجر تبرئ مصورة ركلت لاجئين سوريين

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أصدرت المحكمة العليا في المجر، مؤخرا، قرارا بتبرئة مصورة، ركلت طالب لجوء سوري، وعرقلت ركضه أثناء محاولته الهروب من الشرطة.

وأثارت المصورة، بيترا لازلو، انتقادات واسعة، عام 2015؛ بعدما ظهرت وهي تركل أبا يحمل طفله بين ذراعيه خلال مطاردة للشرطة، وفق ما نقلت "سكاي نيوز".

ولم تكتف المصورة بهذا، بل هاجمت طفلا آخر على مقربة من بلدة روسزكي الواقعة على مقربة من الحدود مع صربيا، وتمكنت عدسات الكاميرا من توثيق الفعل المشين.

وأصيب عدد كبير من طالبي اللجوء بكسور نتيجة المطاردة التي قامت بها الشرطة المجرية لأجل ثني الآلاف عن مواصلة المسير إلى وجهات أوروبية.

وعزت محكمة المجر العليا تبرئة المصورة إلى "غياب فعل الانتهاك"، ورأى القضاة أن المحاكم الأدنى درجة لم توجه التهم على نحو صحيح لبيترا.

وأقرت المحكمة بأن ما قامت به بيترا كان "إزعاجا" أو "إرباكا"، وهو غير صحيح من الناحية الأخلاقية، لكنه لم يكن بمثابة "أذى أو تخريب".

ويأتي القرار الأخير بعدما قضت محكمة أدنى درجة، في وقت سابق، بإدانة المصورة، ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات؛ بسبب الأذى الذي سببته للأشخاص المشار إليهم خلال المطاردة.
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