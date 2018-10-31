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محافظات

إجراء 39 عملية جراحية فى قافلة بمستشفى السعديين بالشرقية.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:30 ص
صدى البلد
وائل شاهين
نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية جراحية بمستشفى السعديين المركزى، برئاسة الدكتور إياد درويش، مدير إدارة المستشفيات، بالتنسيق مع الدكتور شريف طه، مدير إدارة المستشفي، أجرى فيها 39 عملية جراحية، بناءً على توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية.

وأشرف على الحملة، الدكتور أحمد بحلاق، مسئول المنطقة الجنوبية، والدكتور محمد يوسف، مدير عام الطب العلاجي، وشارك فيها أطباء استشاريون وأخصائيون على مستوى عال من الكفاءة والخبرة من المستشفى ومستشفيات منيا القمح، وبلبيس، والزوامل.

يذكر أن إجمالى العمليات التى أجريت بالقوافل حتى الآن 1111 عملية جراحية بالقوافل الجراحية بمختلف المستشفيات بالمحافظة، وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع الأطباء وهيئة التمريض المشاركين في القافلة على المجهود المبذول.
إجراء 39 عملية جراحية فى قافلة بمستشفى السعديين بالشرقية.. صور
إجراء 39 عملية جراحية فى قافلة بمستشفى السعديين بالشرقية.. صور
إجراء 39 عملية جراحية فى قافلة بمستشفى السعديين بالشرقية.. صور
إجراء 39 عملية جراحية فى قافلة بمستشفى السعديين بالشرقية.. صور
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