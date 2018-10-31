التنمية المحلية: قاعدة بيانات للتيسير على طالبي الخدمات في الشرقية

أكد اللواء "محمد عزي" مشرف مشروعات المحليات بوزارة التخطيط أن آلية عمل المراكز التكنولوجية بالنظام المركزي تهدف إلي الربط بين الجهات الحكومية بعضها البعض لضمان وصول الخدمة للمواطنين بأقل إجراءات ممكنة ، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل بعض الخدمات الحكومية المقدمة على تطبيقات خدمات المحمول والتي تتضمن (خدمات ترخيص البناء، الهدم، الشكاوى، وغيرها) والمفعلة في بعض المراكز التكنولوجية بمحافظات الجمهورية.





ووجه مشرف مشروعات المحليات بوزارة التخطيط بإعداد قاعدة بيانات لجميع الملفات الخاصة لطالب الخدمة تيسيرًا عليهم لمتابعة نسب التنفيذ وسرعة إنهائها، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية لمشرفي وموظفي المراكز التكنولوجية على النظام الحديث لكيفية إدخال بيانات طلبات المواطنين.



