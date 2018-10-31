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محافظات

التنمية المحلية: قاعدة بيانات للتيسير على طالبي الخدمات في الشرقية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:08 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكد اللواء "محمد عزي" مشرف مشروعات المحليات بوزارة التخطيط أن آلية عمل المراكز التكنولوجية بالنظام المركزي تهدف إلي الربط بين الجهات الحكومية بعضها البعض لضمان وصول الخدمة للمواطنين بأقل إجراءات ممكنة ، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل بعض الخدمات الحكومية المقدمة على تطبيقات خدمات المحمول والتي تتضمن (خدمات ترخيص البناء، الهدم، الشكاوى، وغيرها) والمفعلة في بعض المراكز التكنولوجية بمحافظات الجمهورية.

ووجه مشرف مشروعات المحليات بوزارة التخطيط بإعداد قاعدة بيانات لجميع الملفات الخاصة لطالب الخدمة تيسيرًا عليهم لمتابعة نسب التنفيذ وسرعة إنهائها، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية لمشرفي وموظفي المراكز التكنولوجية على النظام الحديث لكيفية إدخال بيانات طلبات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام محافظة الشرقية بمديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية وبحضور اللواء محمد عزي مشرف مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والعميد محمد حميدو مدير المشروع بوزارة التخطيط والمهندس محمد عبد المنعم والمهندس مروان من الدعم الفني بوزارة التخطيط وحامد هبيلة السكرتير العام المساعد وفخري عزام مساعد المحافظ، لبحث مستوى آداء المراكز التكنولوجية والبالغ عددها (16) مركزا لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضاري باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وتخفيف العبء عن المواطنين لإنهاء مصالحهم.
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