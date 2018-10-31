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أخبار البلد

اليوم .. مدبولي يشارك في احتفال جنوب السودان بالتوقيع على اتفاق السلام

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:47 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع
يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الاحتفال الذي تنظمه جمهورية جنوب السودان بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط والذي جرت مراسم التوقيع عليه في 12 سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال مشاركته في الاحتفال، كما سيلتقي بعدد من المسئولين وفي مقدمتهم سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، لاستعراض سبل دعم علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
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