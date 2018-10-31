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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بأرض اللواء.. صور

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:49 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة لتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي، الذي يتم تنفيذه بالمنطقة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ونسب التنفيذ في المشروع.

وكان اللواء محمد كمال الدلي محافظ الجيزة السابق، قد 4 عقود لتنفيذ مشروعات تطوير منطقة أرض اللواء بحى العجوزة، بتمويل يبلغ 90,3 مليون جنيه، من خلال منحة من الوكالة الفرنسية بالاتحاد الأوروبى.

وتشمل الاتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي للمشروع بمبلغ 86 مليون جنيه، كما تساهم المحافظة بـ 4,3 مليون جنيه من اعتماداتها بهدف تطوير منطقة أرض اللواء، وإمداد بعض مناطقها الشعبية بشبكات مياه شرب وصرف صحى، بالإضافة إلى أعمال رصف وإنارة وتشجير.

كما تشمل مد شبكات انحدار صرف صحى للمناطق المحرومة بطول 14,8 كم، وشبكات مياه الشرب بطول 34,6 كم، بالإضافة إلى تطوير ورصف 138 كم تطوير شبكات الإنارة وتركيب 100 عمود إنارة ومعدات الحماية المدنية كحنفيات الحرائق، لافتًا أن مدة تنفيذ الأعمال ستستغرق 24 شهر من تاريخ توقيع العقود.
محافظ الجيزة يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بأرض اللواء.. صور
محافظ الجيزة يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بأرض اللواء.. صور
محافظ الجيزة يتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بأرض اللواء.. صور
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