الإسماعيلي يعود للتدريبات استعدادًا للمصري..اليوم

يعود فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي إلى تدريباته اليوم الأربعاء؛ وذلك من أجل الاستعداد لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة.



ويواجه فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي منافسه المصري يوم السبت المقبل وذلك في إطار الجولة الثانية عشر من عمر منافسات الدوري الممتاز.



ويسعى الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي تخطي تعادله مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب دور الـ16 بكأس زايد للاندية الأبطال.



ويحاول الجهاز الفني بقيادة جورفان فييرا تحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة وذلك بحثًا عن الثلاث نقاط للتقدم في ترتيب الدوري الممتاز حيث يأتي الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل والخسارة في مثلهم.