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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:01 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الأربعاء، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 31 - الصغرى 17، علمًا بأن درجات الحرارة ستكون متغيرة طوال الأسبوع لتنخفض يوم الجمعة المقبل وتسجل 30 درجة للعظمى و18 للصغرى وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الإسكندرية: العظمى 28– الصغرى 21، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر طوال الأسبوع.

مطروح: العظمى 26- الصغرى 19، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر طوال الأسبوع.

الغردقة: العظمى 31، والصغرى 22، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

شرم الشيخ: العظمى 31، والصغرى 24، وستستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

أسيوط: العظمى 31، والصغرى 16، علما بأن درجات الحرارة ستنخفض على مدار الأسبوع الحالي، لتسجل يوم الجمعة 32 للعظمى 17 للصغرى.

كفر الشيخ: العظمى 32، والصغرى 18، علما بأن درجات الحرارة الحرارة ستكون متغيرة طوال الأسبوع لتسجل يوم الجمعة المقبل 31 للعظمى 18 للصغرى.

أسوان: العظمى 34، والصغرى 19، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة ثابتة حتى نهاية الأسبوع.
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