لتدميس الفول أسرار تعرفي عليها



نصف كيلو فول منقوع

نصف كوب فول مدشوش

نصف كوب عدس أصفر

ماء - بصلة مقطعة قطع صغيرة

ثمرة طماطم

ثمرة جزر

3 فص ثوم

ملعقة كبيرة كركم



تحضير عملية التدميس:



طريقة التحضير:



* يوضع الفول والجزر والعدس والفول المدشوش والكركم والبصل والثوم والطماطم فى الدماسة.

* يضاف الكثير من الماء حتى تغطية الفول تمامًا ثم يوضع الخليط على النار. ​

الكثير من ربات المنزل لا يُجيدن تدميس الفول لعدم معرفتهن بأسراره ، التي تقدمها الشيف هالة فهمى فى برنامجها سفرة وطبلية على قناة صدى البلد.نقي الفول واغسليه جيدا للتخلص من الأتربة والشوائب، ثم غيري المياه وضعي أخرى نظيفة حتى تتمكنين من نقعه لتحضيره للتدميس.عند معايرة المكونات عليك التأكد من ملء نصف الدماسة فقط بالحبوب والنصف الآخر يملأ بالمياه فقط حتى التسوية دون الحاجة لإضافتها كل فترة.حاولي تجنب الفتح المستمر على الفول لتركه ينضج، ولكن عليكِ التأكد من وجود مياه كافية للتسوية، وفي حالة نسيان مقدار المياه المناسب له عليك إضافة مياه مغلية سريعا ليكمل نضجه.عند بدء وضع الدماسة وبها الفول على النار، نتركه يغلي دون وضع الغطاء على نار مرتفعة، وعند غليانه نهدئ النار تماما ونضع الغطاء بإحكام حتى ينضج بالشكل الصحيح.من الممكن في حالة عدم إحكام غلق الغطاء أن يوضع ورق الفويل حتى نتأكد من التغطية الكاملة للدماسة بشكل مباشر ويترك للتسوية لمدة من 5 إلى 6 ساعات.نلتزم بوضع المكونات، ولكن يمكننا إضافة عصير نصف ليمون حتى نضبط اللون وكي تبدو الطماطم بلون أفتح ولا يكون مثل المطبوخ.