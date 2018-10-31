عزاء مهندس الديكور بدر تيسير بالحامدية الشاذلية .. اليوم

تتلقى عائلة مهندس الديكور الراحل بدر تيسير العزاء في الفقيد الراحل اليوم الأربعاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب.





يذكر أن بدر تيسير يعد من أهم مهندسي الديكور المصريين، الذي أسس مدرسة خاصة في هذا المجال، تجمع بين البساطة وإبراز التفاصيل الصغيرة، وقد نفذ ديكورات العديد من مسلسلات الفنانين يسرا وإلهام شاهين وصلاح السعدني ومحمد صبحي ودلال عبد العزيز وغيرهم كثيرون.



