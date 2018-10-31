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فن

عزاء مهندس الديكور بدر تيسير بالحامدية الشاذلية .. اليوم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
سعيد فراج
تتلقى عائلة مهندس الديكور الراحل بدر تيسير العزاء في الفقيد الراحل اليوم الأربعاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب.

يذكر أن بدر تيسير يعد من أهم مهندسي الديكور المصريين، الذي أسس مدرسة خاصة في هذا المجال، تجمع بين البساطة وإبراز التفاصيل الصغيرة، وقد نفذ ديكورات العديد من مسلسلات الفنانين يسرا وإلهام شاهين وصلاح السعدني ومحمد صبحي ودلال عبد العزيز وغيرهم كثيرون.

وكان بدر تيسير قد رحل بعد صراع طويل مع مرض السرطان وهو زوج الإعلامية نانو حمدي ووالد الفنانة منة بدر تيسير، كما شيعت جنازته أمس الأول الاثنين بحضور أسرته والفنان فاروق الفيشاوي ودنيا عبد العزيز وأسرة الفنان محمود ياسين.
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