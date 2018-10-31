سفير بيلاروسيا بالقاهرة: ندعم مبادرة الرئيس السيسي لجمع شباب العالم

أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي راتشكوف، دعم حكومة بلاده لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمع شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، مشيدا بنجاح المنتدى الأول لشباب العالم الذي شهد مشاركة وفد من بيلاروسيا.



وقال السفير البيلاروسي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء - إنه سيشارك في منتدى هذا العام الذي يعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر ممثلا عن رئيس بيلاروسيا، مشيرا إلى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الشباب وتقاسم أهداف الحكومة التي تركز على قضايا التعليم والتنمية وتوفير الوظائف للشباب.



وأشاد بالأسلوب الابتكاري لمنظمي منتدى هذا العام، موضحا أن السفارة رشحت نحاتا شابا من بيلاروسيا لتقديم أعماله في معرض المنتدى الدولي تحت عنوان "إحياء الإنسانية"، مؤكدا أهمية وضع قضايا الشباب على أجندة أعمال منتدى هذا العام.



وأضاف راتشكوف أنه يتم حاليا كتابة مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة في مصر ووزارة التعليم في بيلاروسيا تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال وضع سياسة للشباب، وسيتم التوقيع عليها قريبا.