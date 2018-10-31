جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية بقرية الحصة بطوخ .. صور

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة بنها قافلة بيطرية في قرية الحصة مركز طوخ، استمرارًا لدور جامعة بنها فى خدمة المجتمع المحلي.





وقال الدكتور ياسر فؤاد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة تولت الكشف على 78 حالة من المواشي وصرف العلاج لها مجانا منهم 39 حالة باطنة كما قام قسم الولادة بالكشف باستخدام بالسونار على ٣٠ حالة، كما قام قسم الجراحة بالكشف وعلاج ٩ حالات، بالإضافة إلى الكشف على ١٤ ألفا و٨٨٠ طائرًا.





وأكد الدكتور محمد محمدي غانم، عميد كلية الطب البيطري، أن القافلة شارك فيها 11 عضو هيئة تدريس، بجانب أطباء المستشفى البيطري بالكلية، بالإضافة إلى 18 من الطلاب كتدريب عملي لهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية في ظروف الحقل البيطري.



