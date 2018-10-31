الإسكان توضح موقف الحاجزين خارج الأولويات بإعلانات الإسكان الاجتماعي السابقة

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أحقية المواطنين الراغبين في استكمال إجراءاتهم على نفس الإعلان الثامن لحين نشر إعلان جديد فى هذا الشأن، أو سحب مقدم الحجز في حال عدم رغبتهم في استكمال الإجراءات.





وأوضحت مي عبدالحميد أنه سوف يتم تنفيذ ما يقرب من 5700 وحدة سكنية بمحافظة بورسعيد بمساحة 90م2 للمواطنين الحاجزين بالإعلان الثامن داخل الأولوية المقررة، حيث أكدت أنه سيتم البيع وفقًا لشروط الإعلان الثامن، على أن يتحمل الصندوق فارق التكلفة حرصًا منه على تحقيق مبدأ التكافؤ بين المواطنين، حيث لم يتم توفير مواقع بديلة لهؤلاء الحاجزين، وبالتالى لم يتضمنهم إعلان التحويل.





وعلى نطاق نفس المحافظة أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على البدء فى تنفيذ عدد 7748 وحدة سكنية (غرفتين وصالة) بمساحة 75م2 بمدينة بورفؤاد بشرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد للمواطنين الحاجزين بإعلان محافظة بورسعيد عام 2013، ممن هم خارج الأولوية المقررة، والمقبولين وفقًا لشروط الإسكان الاجتماعي، وذلك بسعر مبدئي 155 ألف جنيه للوحدة السكنية (قابلة للتغيير في ضوء الحساب الختامي للمشروع والتكلفة الفعلية).





واستكمالًا لدور الصندوق في تحقيق التزاماته تجاه عملائه، أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه فيما يخص الحاجزين المتقدمين بالإعلان التاسع على مدينة السادس من أكتوبر، ممن هم داخل الأولويات المحدثة التي سيتم نشرها في الأول من نوفمبر القادم على موقع الصندوق، فإنه سيتم تخصيص وحدات سكنية للمقبولين منهم وفقًا لنتائج الاستعلام الميداني والائتماني خلال النصف الثاني من عام 2019.





أما العملاء خارج الأولوية بمدينة السادس من أكتوبر فيمكنهم الاختيار بين إما سحب مقدمات الحجز وإعادة التقديم بالإعلان العاشر، أو الاستمرار في نفس الإعلان، ولكن بشروط الحجز الخاصة بالإعلان العاشر، والاستلام بعد 30 شهرا من تاريخ الإعلان. وفيما يتعلق بالعملاء خارج الأولوية المتقدمين على مدن أخرى خلاف مدينة السادس من أكتوبر، فإن عليهم سحب مقدمات الحجز والتقدم على أي من المشروعات التي سيتم الإعلان عنها مستقبلًا.





وأكدت أنه فيما يخص الإعلان الثامن ببرنامج الإسكان الاجتماعي فإنه جار حاليًا تسليم المواطنين المقبولين بكل من مدن السادس من أكتوبر والعبور و15 مايو وحداتهم السكنية تباعًا، حيث سيتم الانتهاء من التخصيص لكافة المواطنين المقبولين في النصف الأول من عام 2019 القادم.



