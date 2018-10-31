بدء حملة مكافحة القوارض فى مدن وقرى دمياط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط عن بدء الحملة السنوية لمكافحة القوارض داخل مدن وقري المحافظة ،اليوم، ومن المقرر أن تستمر الحملة لمدة شهر.



ومن جانبه صرح رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط، بأن إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض والقوارض تقوم بثلاث حملات سنوية لمكافحة القوارض فى مايو وأغسطس وأكتوبر من كل عام والإدارة تقوم الآن بالتحضير لحملة أغسطس بالتعاون مع وزارة الزراعة والوحدات المحلية.



وأشار إلى أن مديرية الصحة بالتنسيق مع الطب البيطرى ومديرية الزراعة قامت بتوفير كميات من المبيدات والمعدات الخاصة بنشرها، من أجل توسيع نطاق الحملة وتفعيل تأثيرها بشكل أقوى ووضع خط سير معلوم وواضح لها.



وأوضح أن المبيدات المتوفرة حاليا ذات فاعلية قوية على الفئران والقوارض والتى تنتشر بشكل كبير خاصة طوال فصل الخريف.