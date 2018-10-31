بعد شائعة وفاته.. عادل إمام يتصدر تريند جوجل

عادت من جديد شائعة وفاة النجم عادل إمام، لتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أزعج الكثيرين من المقربين من الزعيم وجمهوره، خاصًة أنه يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض.



وتصدرت الشائعة تريند "جوجل"، إذ دفعت الكثير للبحث عن أسباب انتشارها، إلا أنها مجرد أخبار كاذبة تداولتها بعض الصفحات على "فيس بوك" لجذب الانتباه وإثارة الجدل.



وكانت شائعات الوفاة طاردت عددا من النجوم أيضًا خلال الفترة الماضية، منهم سمير غانم وكريم عبد العزيز.