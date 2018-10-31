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محافظات

أنشطة متنوعة لأطفال وشباب دمياط لمدة شهر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
بدأت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، في تنظيم عدد من الانشطة المجمعة بمراكز الشباب تحت إشراف علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط وحضور عدد كبير من الأطفال والشباب.

وصرح علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط بأنه تم تنفيذ لقاءات "دينية - ثقافية - فنية - رياضية" مجمعة بمراكز الشباب وذلك فى إطار تنفيذ خطط مراكز الشباب.

وحث الشباب والطلائع على ممارسة الأنشطة المختلفة ونشر الوعى الثقافى والدينى وتنمية المهارات الفنية بينهم وروح التنافس أيضا.

وأضاف أنه من المقرر أن تستمر تلك الانشطة لمدة شهر، وسيتم عمل ندوات توعوية بمراكز الشباب للأطفال والشباب خاصة صغار السن حول أهمية الثقافة والرياضية وتنمية المواهب بداخل الطفل والاستفادة منها.
أنشطة متنوعة لأطفال وشباب دمياط لمدة شهر
أنشطة متنوعة لأطفال وشباب دمياط لمدة شهر
أنشطة متنوعة لأطفال وشباب دمياط لمدة شهر
أنشطة متنوعة لأطفال وشباب دمياط لمدة شهر
أنشطة متنوعة لأطفال وشباب دمياط لمدة شهر
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