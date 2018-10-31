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تعليم

مشروع لتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات ICTP بجامعة طنطا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
أحمد على
قام الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بتوقيع اتفاق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات "ICTP" بالجامعة بهدف رفع كفاءة شبكة ومركز معلومات الجامعة ، والمساهمة في التأكد من ملائمة سرعات خطوط ربط كافة وحدات الجامعة بالانترنت.

وأوضح الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن المشروع يهدف أيضًا إلى المساهمة في ربط المواقع الجامعية بمركز معلومات الجامعة من خلال خطوط ربط سريعة ، وتطوير شبكة المعلومات بالجامعة والكليات ، ورفع كفاءة نظم حماية وأمن الشبكات والمعلومات وبرامج الحماية من الفيروسات على أجهزة الخوادم والحاسبات الشخصية بالجامعة ، بالإضافة إلى توفير تغطية لاسلكية داخل مباني الكليات ونطاق الحرم الجامعي ، وصيانة الشبكات والمؤتمرات المرئية ، والمساهمة في دعم إنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بكافة أنشطتها.
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