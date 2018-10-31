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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء انتخابات الاتحادات الطلابية أول نوفمبر

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
مروة فاضل
أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة سوف تبدأ أعمال الانتخابات الطلابية اعتبارا من بداية نوفمبر القادم وموافاة اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالى لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها بتقرير مفصل عن سير العملية الانتخابية بالجامعة. 

وأضاف مبارك أن الجدول الزمنى للانتخابات يمتد خلال الفترة من 1 _ 15 نوفمبر، حيث يتم فتح باب الترشح اعتبارا من 1 نوفمبر وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 7 نوفمبر.

وسوف تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من الخميس 8 نوفمبر، وانتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 11 نوفمبر، وتبدأ انتخابات الإعادة الاثنين 12 نوفمبر، تليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وينتهى الجدول الزمنى بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.
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