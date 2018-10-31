رئيس جامعة المنوفية يعلن بدء انتخابات الاتحادات الطلابية أول نوفمبر

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة سوف تبدأ أعمال الانتخابات الطلابية اعتبارا من بداية نوفمبر القادم وموافاة اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالى لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها بتقرير مفصل عن سير العملية الانتخابية بالجامعة.





وأضاف مبارك أن الجدول الزمنى للانتخابات يمتد خلال الفترة من 1 _ 15 نوفمبر، حيث يتم فتح باب الترشح اعتبارا من 1 نوفمبر وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 7 نوفمبر.



